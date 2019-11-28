МИД РФ решило посоветовать США "оказать реальную помощь Донбассу вместо публикаций в Twitter"

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова решила “рекомендовать” США направить гуманитарную помощь на Донбасс, а не комментировать вопрос мирного урегулирования на востоке Украины в социальных сетях. Такую оценку она дала сообщению госсекретаря США Майкла Помпео, поддержавшего Украину в позиции по преодолению кризиса на Донбассе на своей странице в Twitter, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Конечно, твит проще написать, чем отправить гуманитарную помощь, но вот хотели бы рекомендовать”, — сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что поставки гуманитарной помощи на Донбасс со стороны России встречают резкое неприятие в Киеве, но подобные шаги от США не вызвали бы протестов украинского руководства. “Кто же против, чтобы Соединенные Штаты направили продовольствие, медикаменты, вещи? Есть прекрасный повод и прекрасное направление для оказания содействия и помощи и проявления настоящей заботы о населении”, — пояснила официальный представитель российского МИД.

“Возможно, есть желание почувствовать сопричастность процессу (мирного урегулирования на Донбассе). Лучше бы гуманитарную помощь отправили на восток Украины”, — заключила Захарова.

Напоминаем, на прошлой неделе МИД РФ заявил, что минские договоренности “являются шансом Украины вернуться на уровень настоящей государственности”.