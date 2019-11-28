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Состоялся телефонный разговор Зеленского и Меркель

Состоялся телефонный разговор Зеленского и Меркель

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, передает УНН.

"Состоялся телефонный разговор Президента Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Это уже 7-я по счету беседа двух лидеров за последние месяцы. В Украине очень высоко ценят поддержку наших немецких друзей!", - написал дипломат.

Напомним, ранее на этой неделе Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, на котором обсуждалось возвращение захваченных у Керченского пролива кораблей и транзит российского газа через территорию Украины.

Как сообщалось ранее в УНН, встреча "нормандской четверки" состоится 9 декабря в Париже при участии лидеров Украины, Германии, Франции и России. Последний раз такие переговоры происходили в октябре 2016 года.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, Нормандский формат, Ангела Меркель, Нормандская четверка, Владимир Зеленский
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