Омбудсмен Чехии будет помогать трудовым мигрантам из Украины - Денисова

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова во время рабочего визита в Чешскую Республику договорилась с чешским омбудсменом Анной Шабатовой, что граждане Украины, которые работают в Чехии, смогут обращаться к Шабатовой по вопросам нарушения их прав. Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Договорились, что граждане Украины среди трудовых мигрантов, могут обращаться к Омбудсману Чешской Республики по вопросам нарушения их прав", - написала Денисова.

Да, она была обеспокоена информацией о нарушениях прав наших граждан со стороны недобросовестных работодателей и посредников, факты нарушения относительно украинцев трудового права, недостойных условий проживания и тому подобное.

"Подробную информацию для трудовых мигрантов из Украины по каким координатам можно будет обращаться к чешской коллеге будет размещено на сайте Секретариата Уполномоченного ВР по правам человека, а также в Генконсульстве Чехии в Киеве и Львове", - сообщила омбудсмен.

Отмечается, что во время встречи обсудили вопросы защиты прав трудовых мигрантов из Украины и реализации Чешской Республикой проектов "Режим Украины" и "Проект Украина".

Напомним, Счетная палата и Высший аудиторский офис Чехии планируют провести параллельный международный аудит по обеспечению прав трудовых мигрантов. Аудит позволит понять, сколько украинцев находится и работает в Чехии.