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В Минюсте разработали программное обеспечение для учета осужденных

В Минюсте разработали программное обеспечение для учета осужденных

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Министерстве юстиции Украины разработали программное обеспечение для учета осужденных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

"За несколько месяцев, что мы работаем, мы разработали программное обеспечение, которое позволит учитывать осужденных. Кроме того, это программное обеспечение позволит иметь информацию обо всех рисках, связанных с конкретным лицом", - заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его словам, учет осужденных будет осуществляться для того, чтобы понимать кто где находится, куда перемещается и что с таким лицом будет происходить дальше.

Напомним, министры юстиции Украины и Иордании подписали межгосударственные договоры о взаимной правовой помощи по уголовным делам, о взаимной правовой помощи по гражданским делам, о передаче осужденных лиц и о выдаче.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минюст
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