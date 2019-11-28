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Зеленский подписал важный закон для анбандлинга

Зеленский подписал важный закон для анбандлинга

Владимир Зеленский

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины" О публичных закупках "в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа". Соответствующая информация указана на сайте ВР, передает УНН.

"Возвращено с подписью Президента", - говорится на сайте.

Напомним, 14 народных депутата Украины приняли за основу и в целом проект закона №2249 о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа. Соответствующее решение поддержали 266 народных депутатов Украины.

Проект Закона № 2249 о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа предусматривает обеспечение выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке природного газа, и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы с Протоколом о присоединение Украины к Договору об учреждении Энергетического Сообщества, и с учетом соответствующих положений Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.

По словам автора законопроекта, народного депутата от фракции "Слуга народа" Роксоланы Пидласы, проект закона имеет целью:

- перехода прав и обязанностей по договорам, заключенным АО "Укртрансгаз" по результатам процедур закупок, к новому оператору ГТС Украины;

- установление права нового оператора ГТС заключать договоры без процедур закупок с АО "Укртрансгаз", который имеет для этого необходимые ресурсы. Такая мера будет иметь временный характер для обеспечения непрерывного предоставления услуг по транспортировке новым оператором ГТС.

При обсуждении законопроекта комитет по вопросам экономического развития рекомендовал ВРУ принять данный законопроект за основу и в целом.

Источник: УНН
Теги: Украина, закон, анбандлинг, Владимир Зеленский
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