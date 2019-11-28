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Посольство Украины недовольно переименованием улицы в Перемышле

Посольство Украины недовольно переименованием улицы в Перемышле

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Посольство Украины в Польше недовольно решением городского совета в Перемышле об отмене названия улицы в честь Блаженного греко-католического епископа Иосафата Коциловского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebok посольства.

В посольстве решение Городского совета в Перемышле об отмене названия улицы Блаженного греко-католического епископа Иосафата Коциловского назвали поспешным и опрометчивым.

"Манипулирование авторов резолюции аргументами, вырванными из контекста, нежелание услышать польских граждан украинской национальности - равноправных жителей Перемышля, на этот раз, к сожалению, победили. Посягательство на доброе имя Блаженного, а затем на решение Католической Церкви и св. Иоанна Павла II, который в 2001 году провозгласил епископа Иосафата Блаженным, является беспрецедентным явлением в Польше и не может быть оправдано!" - говорится в сообщении.

Напомним, Киевская городская государственная администрация дала имя 40 улицам в четырех районах столицы.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, улицы
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