Зеленского и "слуг народа" призвали передвигаться на велосипедах

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Президента Украины Владимира Зеленского и членов партии "Слуга народа" призвали передвигаться на велосипедах. Соответствующая петиция № 22/079676-эп размещена на сайте главы государства, передает УНН.

"Президент Украины Владимир Зеленский активно пропагандировал во время предвыборной кампании, он будет честным президентом и не будет иметь никаких кортежей. Вместо этого мы наблюдаем совершенно обратную ситуацию и возвращение во времена Януковича, когда для кортежа президента перекрывают движение. Итак, президент сознательно не сдержал своих обещаний и усиливает обнищание страны своими дорогими кортежами и перелетами на президентском самолете. Именно поэтому, требую Верховную Раду обязать Владимира Зеленского и всех членов его партии "Слуга народа", передвигаться в рабочее время исключительно на велосипеде и бюджетными авиалиниями во время путешествий за границу", - говорится в тексте петиции.

Кроме того, автор петиции предлагает Зеленскому воспользоваться велосипедом, который ему подарила Президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Сейчас петиция набрала 32 голоса из 25 000 необходимых. Сбор подписей продлится еще в течение 92 дней.

Напомним, Президент Эстонии подарила Президенту Украины Владимиру Зеленскому велосипед во время официального визита.