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Президент Грузии отложила визит в Украину: стала известна причина

Президент Грузии отложила визит в Украину: стала известна причина

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Украину отложен на 2020 год по просьбе украинской стороны. Об этом сообщает администрация президента Грузии, передает УНН со ссылкой на "Грузия.Online".

Издание отмечает, что ранее распространилась информация о том, что Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Грузию.

"Визит президента Украины запланирован не был. В ноябре текущего года планировался визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Киев, однако, в связи с процессами в Украине, по просьбе украинской стороны, визит отложен на 2020 год", - заявили в администрации президента Грузии.

Как сообщал УНН, в сентябре президенты Украины и Грузии договорились в ближайшее время осуществить взаимные визиты на высшем уровне.

Источник: УНН
Теги: Украина, Грузия, визит
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