Регистрация | Вход |
USD: 24,16 -0,0294  EUR: 26,72 -0,1124 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 29 ноября 2019 00:33
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Черная пятница: эксперт рассказал, стоит ли рассчитывать на настоящие скидки
Черная пятница: эксперт рассказал, стоит ли рассчитывать на настоящие скидки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4395
Версия для печати

Премьер-министр: со следующего года правительство планирует начать крупное строительство дорог

Премьер-министр: со следующего года правительство планирует начать крупное строительство дорог

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Правительство начинает “большое строительство дорог” со следующего года. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире ток-шоу “Право на власть”, передает УНН.

“В следующем году с первого марта мы планируем начать большое строительство ... для этого в бюджете Украины предусмотрены соответствующие средства”, — сказал Гончарук.

Премьер добавил, что одной из инициатив будет создание автомобильной дороги Мариуполь-Львов.

Он напомнил, что правительство планирует построить в 4 тысяч км дорог.

“Правительство Гончарука попытается не вмешиваться в честные тендеры, организованные Автодором”, — подчеркнул он.

Гончарук добавил, что правительство имеет план, по развитию дорог, который представит в ближайшее время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленского призвали расформировать Укравтодор

Напомним, недавно премьер-министр Гончарук представил нового руководителя Укравтодора Александра Кубракова. Впоследствии, Кубраков заявил, что планирует привлекать иностранное финансирование на следующий год.

Источник: УНН
Теги: Укравтодор, Украина, Премьер-министр, дорога, Алексей Гончарук
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.