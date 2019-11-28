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Глава Мининфраструктуры рассказал с кем в первую очередь Украина будет развивать речные перевозки

Глава Мининфраструктуры рассказал с кем в первую очередь Украина будет развивать речные перевозки

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Украина после принятия законодательства начнет налаживания речное сообщение с Беларусью. Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире ток-шоу "Право на власть", передает УНН.

“По рекам в первую очередь, после того как будет принят закон, мы будем сообщение с Беларусью развивать”, — сказал Криклий.

Он добавил, что ожидается, что Верховная Рада примет законопроект о рынке речных перевозок.

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Ранее глава Мининфраструктуры заявил, что Украина показывает хорошую динамику развития авиации среди стран Европы.

Источник: УНН
Теги: Беларусь, Мининфраструктуры, река Днепр, Владислав Криклий
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