Четырех фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" оставили за решеткой - адвокат

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Подконтрольный России Верховный суд Крыма оставил под арестом четырех фигурантов второго симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на проект Радио Свобода Крым.Реалии.

Таким образом, Владлен Абдулкадыров, Меджит Абдурахманов, Энвер Аметов и Ремзи Бекиров останутся под арестом до 15 февраля 2020 года.

Адвокат Рустем Кямилев сообщил Крым.Реалии, что заседание состоялось в закрытом режиме, однако на произнесение решение сиди допустили близких родственников арестованных.

“Сегодня прошло судебное заседание по рассмотрению наших апелляционных жалоб на решение Киевского районного суда Симферополя о продлении меры пресечения нашим подзащитным до 15 февраля 2020 года. Апелляционные жалобы суд отклонил и оставил решение Киевского районного суда в силе”, — отметил адвокат.

Кямилев добавил, что апелляционную жалобу на продление ареста Ремзи Бекирова рассмотрели без участия его подзащитного.

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“Судья рассмотрел апелляционную жалобу без Рэмзи. До начала суда я заявил ходатайство, чтобы заседание перенесли. В обосновании я также заявил, что в том числе не смогу конфиденциально пообщаться со своим подзащитным, но судья оставил ходатайство без удовлетворения и решил рассматривать нашу апелляционную жалобу без Рэмзи”, — добавил Кямилев.

Сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения “Крымская солидарность”. Всего было задержано 24-х активистов.

Обвиняемыми по этому делу проходят 25 крымских татар, 23 из которых вывезено в СИЗО Ростова-на-Дону, Таганрога и Шахты, один — Раим Айвазов — находится в СИЗО Симферополя, еще один — Эдем Яячиков — исчез, его местонахождение неизвестно с 27 марта.

Ранее представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил арест активистов “Крымской солидарности” после массовых обысков 27 марта в аннексированном Крыму, призвав к их немедленному освобождению из российского СИЗО. В Министерстве иностранных дел России заявили, что призывы Дезире вызывают “удивление”.

Напомним, недавно Денисова призвала дипломатов защитить фигурантов “дела Хизб ут-Тахрир”.