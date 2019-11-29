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В МИД Польши разочарованы действиями Apple относительно обозначения Крыма территорией РФ

В МИД Польши разочарованы действиями Apple относительно обозначения Крыма территорией РФ

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшедач выразил разочарование в связи с обозначением аннексированного Крыма в качестве российской территории в приложениях компании Apple. Об этом Пшедач написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

“Позвольте мне присоединиться к Украине, выражая разочарование в недавнем проявленном подходе компании Apple касательно Крыма, обозначив его как часть России. Напомню один очевидный факт: это не так. Стыд вам Apple!”, — написал вице-министр.

Напомним, до этого разочарования действиями Apple относительно обозначения Крыма территорией РФ выразили в Литве.

Как сообщал УНН, ранее посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыму, как части России в приложениях компании.

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Источник: УНН
Теги: США, Россия, Крым, Украина, Польша
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