Макрон призывает НАТО к более тесному взаимодействию с Россией

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Североатлантический альянс (НАТО) к более тесному взаимодействию с Россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

“Является ли Россия нашим врагом? Я так не считаю”, — заявил он в четверг, 28 ноября, после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже, добавив, что общим врагом Альянса является “терроризм”, цитирует агентство новостей AFP. Макрон подчеркнул, что хочет создать “новую архитектуру доверия и безопасности в Европе”, а это предполагает более тесное взаимодействие с Россией.

Он также призвал европейские страны-члены НАТО принять участие в переговорах с Россией и США по новому договору о ядерном разоружении. “Речь идет о безопасности Европы (...) Мы не можем быть довольны двусторонними соглашениями”, — подчеркнул Макрон.

Французский президент также подтвердил, что написал письмо российскому коллеге Владимиру Путину, в котором, согласно сообщениям СМИ, речь идет о рассмотрении предложения России о моратории на размещение ядерного оружия средней дальности в Европе Он переслал это письмо всем партнерам по НАТО, заверил Макрон.

Относительно своих слов о “смерти мозга НАТО”, которые он сказал ранее в интервью британскому изданию The Economist, Макрон отметил, что считает их “сигналом для пробуждения”. Учитывая текущие вызовы в политике безопасности было бы “безответственно”, если бы военный союз и в дальнейшем сосредоточился исключительно на своем финансировании и технических вопросах, заявил президент Франции.

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“Настоящий союз основан на действиях, а не на словах”, — сказал Макрон. Он призвал, в частности, к “большему участию союзников” в операции Франции против джихадистов в африканском регионе Сахель, где находятся 4,5 тысячи французских солдат.

Напомним, в интервью The Economist Макрон сказал, что из-за нехватки руководящей роли США НАТО “находится в коме”. Он считает, что сейчас “то, что мы переживаем, является смертью мозга НАТО”. По его словам, президент США Дональд Трамп “не разделяет нашей идеи европейского проекту”. Также Макрон отметил, что европейские участники альянса “должны переосмыслить то, чем является НАТО в свете обязательств Соединенных Штатов”.