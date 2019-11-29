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Британский журнал обозначил оккупированный Севастополь как российский город

Британский журнал обозначил оккупированный Севастополь как российский город

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Посольство Украины в Великобритании заявило, что сильно разочарованы через обозначения оккупированного Севастополя как русское в журнале Survival, который выпускает Международный институт стратегических исследований, находится в Лондоне. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter украинского диппредставительства, передает УНН.

Сообщается, в последнем номере издания, аннексированый Севастополь был назван городом России.

“Мы крайне разочарованы”, — говорится в заявлении посольства.

В диппредставительстве Украины призвали удалить неправильное отражение города и указать достоверную информацию по Севастополю.

Чуть позже посольство сообщило, что издательство журнала сообщило им, что кроме того, что журнал исправит статус города, в журнале еще напишут, что сейчас Севастополь находится под российской оккупацией.

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Как сообщал УНН, ранее посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыму, как части России в приложениях компании.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, Великобритания, посольство
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