Сертификацию прошли уже 705 украинских учителей

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Украине уже есть 705 учителей, прошедших первую пилотную сертификацию. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МОН.

"705 педагогов из 857-и учителей начальной школы, которые зарегистрировались, успешно прошли первую пилотную сертификацию", - цитирует пресс-служба министра образования и науки Анну Новосад.

Все педагоги, участвовавшие в сертификации, получат свои результаты в электронных кабинетах участников.

Определение учителей, прошедших сертификацию, зависело от того, приняли ли участие педагоги во всех обязательных этапах пилота, а также или преодолели установленный спецкомиссией порог сдал/не сдал из 2 основных этапов сертификации.

Всего в последнем этапе - проведении независимого тестирования - приняло участие 807 учителей. Из них 31 участник не загрузил собственно э-портфолио и был снят с сертификации по техническим причинам.

Срок действия сертификатов - 3 года. Они начинают действовать с 1 января 2020 года, конечный срок действия - 31 декабря 2022 года.

Напомним, более 850 учителей начальных классов приняли участие в тесте для сертификации.

Ранее в МОН озвучили критерии сертификации учителей.