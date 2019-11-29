Регистрация | Вход |
USD: 24,16 -0,0294  EUR: 26,72 -0,1124 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 29 ноября 2019 11:12
Получить тестовый доступ
Избрание меры пресечения замначальника Киевской городской таможни ГФС Сергею Тупальскому
Эксклюзивные новости УНН
В США определят, попадают ли действия Apple по Крыму под санкции — посольство
В США определят, попадают ли действия Apple по Крыму под санкции — посольство
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
9195
Версия для печати

В Севастополе задержали россиянку за шпионаж в пользу Украины

В Севастополе задержали россиянку за шпионаж в пользу Украины

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала в оккупированном Севастополе россиянку, которую подозревают в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что ФСБ РФ задержала в оккупированном Севастополе гражданку России, которая подозревается в государственной измене.

"Была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера", - сообщили в СМИ.

Также сообщается, что было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (Государственная измена). Ведутся следственные действия.

Напомним, крымская прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении двух бывших депутатов Верховного Совета Крыма, которые подозреваются в государственной измене.

Источник: УНН
Теги: Крым, Севастополь, ФСБ, госизмена
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.