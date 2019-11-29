В Севастополе задержали россиянку за шпионаж в пользу Украины

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала в оккупированном Севастополе россиянку, которую подозревают в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что ФСБ РФ задержала в оккупированном Севастополе гражданку России, которая подозревается в государственной измене.

"Была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера", - сообщили в СМИ.

Также сообщается, что было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (Государственная измена). Ведутся следственные действия.

Напомним, крымская прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении двух бывших депутатов Верховного Совета Крыма, которые подозреваются в государственной измене.