В январе пройдут слушания по жалобе "Газпрома" на арест активов в Люксембурге

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В суде Люксембурга в январе 2020 года пройдут слушания по жалобе “Газпрома” на действия НАК “Нафтогаз Украины” относительно ареста активов российской компании в стране. Об этом говорится в отчете “Газпрома”, передаёт УНН.

“15 февраля 2019 года НАК „Нафтогаз Украины“ направила в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и „Газ Капитал С.А.“ уведомление об аресте любой задолженности и активов ПАО „Газпром“ в г. Люксембурге. 15 апреля 2019 года ПАО „Газпром“ в целях защиты своих прав обратилось в суд г. Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста и вступлении в процесс. 8 июля 2019 года суд г. Люксембурга отклонил ходатайство ПАО „Газпром“ об отмене ареста. Несмотря на отсутствие вручения этого решения ПАО „Газпром“, оно было обжаловано. Слушания по жалобе ПАО „Газпром“ запланированы на январь 2020 года”, — говорится в отчётё.

Напомним, 14 августа текущего года суд Люксембурга отклонил ходатайство ОАО “Газпром” об обжаловании действий НАК “Нафтогаз” об аресте активов на сумму 2,6 млрд долларов США украинской стороной на территории Люксембурга.