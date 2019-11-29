ФГИУ подставляет Президента кадровым решением по “Электротяжмашу” — эксперты

КИЕВ. 29 нояября. УНН. Политика ФГИУ по ублажению в ходе большой приватизации противоборствующих олигархических групп, подорвет имидж Зеленского, как за рубежом, так и внутри страны. Так ведущие украинские эксперты отреагировали на решение Фонда госимущества назначить на должность исполняющего обязанности генерального директора ГП “Электротяжмаш” лоббиста группы “Метинвест” Виктора Бусько.

По мнению журналиста и политолога Янины Соколовской, большая приватизация лишь подольет масла в “двигатель внутреннего сгорания” кредитов доверия, выданных Зеленскому избирателями и зарубежными партнерами. “Европейское сообщество постоянно критикует Зеленского за его связь с олигархами. И то, что ФГИУ делит госсобственность между Коломойским и Ахметовым, является на мой взгляд еще одним ярким тому подтверждением. Решение по „Электротяжмашу“ — обычный „договорняк“. Если говорить в целом, политика ФГИУ в интересах определенной группы олигархов, по идее, должна сильно подорвать имидж Зеленского в лице западных партнеров. В Украине рейтинги Зеленского уже начали падать. Думаю, этот процесс неизбежно продолжится после того, как государственные активы будут окончательно перераспределены”, — резюмировала Соколовская.

Оценивать грядущую в Украине “большую приватизацию” более глобально, не переходя на личности и конкретные активы, призывает экономический эксперт Юрий Гаврилечко. “Все кадровые назначения, которые проводятся сейчас на государственные предприятия, являются, мягко говоря, весьма сомнительными. Классика жанра — „Укроборонпром“, начиная с Абромавичуса, Найема, Витренко и иже с ними. К сожалению, я вижу общую тенденцию, направленную на то, чтобы всеми силами постараться в преддверие приватизации минимизировать стоимость активов государственных предприятий и очень быстро их распродать. В эту схему не вписываются любые потенциальные инвесторы, которые намерены развивать приватизируемые предприятия. Если покупатель будет банкротить и уничтожать — это нужный покупатель. Если восстанавливать и развивать — неугодный”, — убежден аналитик.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2019 года, Зеленский поставил задачу Верховной раде, Кабинету министров и ФГИУ максимально ускорить процесс подготовки к большой приватизации активов государственных предприятий. “Начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации и привлечение стратегических советников... Провести первый конкурс не позднее 1 апреля 2020 года”, — заявил Зеленский на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.

Несмотря на максимально сжатые сроки, глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко пообещал исполнить поручение Зеленского, заявив, что его коэффициент полезного действия от большой приватизации уже в 2020 году должен пополнить госбюджет на 6 млрд грн. “На следующий год у меня есть КПИ продать больших госкомпаний на сумму не менее 6 млрд грн. Плюс малая приватизация — также 6 млрд грн. От аренды планируем получить 3-4 млрд грн. Будем очень стараться, чтобы все вышло”, — резюмировал Сенниченко.