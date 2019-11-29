Суд продлил арест Пашинскому

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева продлил арест народного депутата VIII созыва Сергея Пашинского, которого подозревают в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения, в виде содержания под стражей, передает корреспондент УНН.

Так, суд продлил содержание под стражей на 60 дней Сергею Пашинскому.

Напомним, 7 октября 2019 года Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения народному депутату VIII созыва Сергею Пашинскому, которого подозревают в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения, в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, Пашинскому объявили подозрение по делу о стрельбе.

Напомним, по данным следствия, 31 декабря 2016 года на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между народным депутатом и гражданином. Во время него народный депутат достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил мужчине в левую ногу. В результате гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.