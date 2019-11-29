Закон о шкале воинских званий: в Минобороны объяснили, что изменится в армии

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Украинский парламент 17 октября заложил один из важных факторов изменений, приняв закон, который начал масштабную реформу сержантского состава. Об этом написал министр обороны Украины Андрей Загороднюк, объяснив, какие изменения принесет закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)", передает УНН.

"Через несколько лет, несмотря на украинскую армию, мы скажем, что один из важных факторов изменений парламент заложил 17 октября, когда принял закон, который начал масштабную реформу сержантского состава. 29 ноября его подписал Президент Украины В. Зеленский. Что теперь изменится в армии?", - написал Загороднюк.

Так, по его словам, трансформируются воинские звания сержантов и старшин. А, так как образцовой в Украине считают систему званий НАТО, звание приведены в соответствие со стандартами Североатлантического альянса.

"На данный момент званий 9: рекрут, младший сержант, сержант, старший сержант, первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант и главный мастер-сержант", - отметил министр.

Он пояснил, что новые воинские звания - это "не изменения шевронов", а новое содержание деятельности этой категории военнослужащих, элемент построения карьеры, который повышает мотивацию и "смазывает" механизм продвижения по службе военнослужащих.

"Новые звания являются необходимым условием для перехода на новую систему денежного довольствия. Его размер будет зависеть не от должности, как было до этого, а от воинского звания с учетом выслуги. Уже сейчас тарифные разряды по некоторым сержантским и офицерским должностям являются одинаковыми (поэтому у них одинаковая зарплата)", - отметил глава МОУ.

По словам Загороднюка, меняется и имидж, и функционал сержантского корпуса.

"Отныне это советники командира по подготовке рядового или сержантского состава, в частности, в боевой подготовке ... Вводится (для многих странное) низкое воинское звание рекрут. Рекрут - это молодой человек или женщина, который заключил контракт на испытательный срок, но не прошел полный курс военной подготовки. По сути, в ВСУ стартует качественный отбор кадров для военной службы: люди знакомятся с профессией и испытывают сами себя, а командиры - присматриваются к кандидатам на профессиональную службу", - добавил он.

Напомним, 29 ноября Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы), вносящий изменения в уставы ВСУ и ряд законов, регулирующих порядок выполнения воинского долга гражданами, а также вводит новую систему воинских званий.