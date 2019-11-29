В Кремле призвали не "дрейфовать" от закона об особом статусе Донбасса

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Закон об особом статусе Донбасса является частью “Минска-2”, а движение в сторону иного документа сопряжено с большими трудностями для урегулирования ситуации, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом он сказал журналистам в пятницу, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

“Закон об особом статусе (Донбасса — ред.) — это составная часть минских договоренностей. Решение, скажем так, дрейфовать в сторону какого-то иного документа сопряжено с очень большими трудностями, последствия которых для процесса урегулирования сейчас вряд ли кто-то возьмется предсказать”, — сказал Песков.

Он также призвал не завышать ожидания от саммита лидеров “Нормандка четверки”, запланированного 9 декабря в Париже.

“Вместе с тем, есть все основания надеяться на то, что произойдет субстантивная разговор”, — добавил Песков.

Напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора обсудили подготовку встречи в “нормандском формате” 9 декабря.