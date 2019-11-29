В Кипрской церкви заявили, что "решение об автокефалии ПЦУ - неканоническое"

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Митрополит Киккский и Тиллирийский Никифор во время своего выступления на международной конференции “Монашество и современный мир” в Никосии (Кипр) выразил обеспокоенность по поводу кризиса “взорвалась в православной церкви в связи с неканоническим решением” Константинопольского Патриарха Варфоломея о признании ПЦУ. Об этом сообщает агентство Romfea, пишет УНН.

В своем выступлении иерарх выразил “озабоченность по поводу болезненной разразившегося в недрах нашей Православной Церкви по причине неканонического решение Вселенского Патриарха Константинопольского Варфоломея признать раскольническую церковь Киева и дарить ей так называемую автокефалию вопреки единодушной канонической традиции и исторической церковной деятельности”.

Он также решил подчеркнуть, что: “Эта трагедия раскола... грозит расколоть тело единой Святой Соборной и Апостольской Церкви Христовой. Мы переживаем сегодня события, которые, к сожалению, напоминают канун большого раскола 1054 года, который разделил Вселенское христианство на западных католиков и восточных православных. Раскол грозит Вселенскому Православию после присоединения Предстоятелей Александрийской и Элладской Церквей к решению Вселенского Патриарха”.

Как писал УНН ранее, из-за признания ПЦУ — РПЦ опубликовала список епархий Элладской церкви, паломничество в которые “не благословляет”. Также в РПЦ назвала Элладской Церкви “несамостоятельным” из-за признания ПЦУ.