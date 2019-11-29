Встреча лидеров НАТО в Лондоне: среди тем - Россия, Китай, Украина

КИЕВ. 29 ноября. УНН. На встрече в Лондоне, которая состоится на следующей неделе, лидеры стран НАТО будут обсуждать, в частности, ситуацию в Украине, российскую агрессию и милитаризацию Китая. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, передаёт корреспондент УНН.

“Уверен, что и ситуация в Украине, и усилия по реализации Минских договоренностей будут частью дискуссий в Лондоне. Приветствуем усилия союзников в „нормандском формате“, направленные на достижение прогресса”, — заявил генсек альянса.

Он упомянул, что Североатлантический совет и Столтенберг лично не так давно посетили Украину, где “увидели, как НАТО оказывает практическую поддержку Украине, помогая им наращивать свой военно-морской потенциал”.

“И НАТО будет продолжать оказывать политическую и практическую поддержку Украине. В то же время мы поддерживаем усилия по выполнению Минских договоренностей и поиску путей устойчивого и прочного политического урегулирования кризиса в Украине”, — добавил он.

Кроме того, по словам Столтенберга, в Лондоне лидеры подведут итоги роли НАТО в борьбе с терроризмом, включая миссии альянса в Ираке и Афганистане.

“Мы также обсудим Россию и будущее контроля над вооружениями. Союзники по НАТО были едины в своем ответе на агрессивные действия России”, — отметил генеральный секретарь.

Он заявил, что страны НАТО согласились с общей позицией о том, что реакция альянса на нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности будет “носить оборонительный, взвешенный и скоординированный характер”.

“И это будет важной частью нашей работы в предстоящие месяцы. Лидеры также рассмотрят последствия подъема Китая. Это открывает новые возможности.

Однако союзникам также необходимо учитывать значительную военную модернизацию Китая, его возросшее присутствие от Арктики до Балкан и в киберпространстве”, — сказал он.

Как сообщал УНН, во время встречи лидеров стран НАТО в Лондоне 4 декабря одной из тем обсуждения станет “подход” Альянса к поведению Российской Федерации.