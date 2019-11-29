Украина разделила с РФ квоты на вылов рыбы в Азовском море

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Украина согласовала с Россией квоты на вылов рыбы в Азовском море в 2020 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Общественное UA: Крым".

"Украинская сторона согласовала с представителями России проект протокола на распределение квот на вылов рыбы в Азовском море на 2020 году", - сообщили в СМИ.

Указано, что соответствующий документ был согласован в рамках заседания Украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Заседание комиссии состоялось 13 ноября в Бердянске.

"Сейчас Государственное агентство рыбного хозяйства Украины ожидает получения вышеупомянутого документа через официальные каналы", - отметили в СМИ.

Напомним, комитет по вопросам внешней политики Верховной Рады рекомендовал Кабинету Министров отозвать разрешение на деятельность двусторонней Украинском-российской комиссии по рыболовству на Азовском море.

Также напомним, вылов рыбы в Азовском море упал почти на 50%.