Глава ОБСЕ посетил Донбасс и похвалил Зеленского

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак 28-29 ноября совершил визит в Украину. Главным пунктом повестки дня министра стало посещение отремонтированного моста в Станице Луганской, где он побывал вместе с заместителем министра иностранных дел Украины Егором Божоком. О поездке Лайчака сообщает на своём сайте министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики, передаёт УНН.

“Украина — наш самый большой сосед, и мы искренне хотим мира в вашей стране, что также является предпосылкой для стабильности в Европе”, — подчеркнул глава словацкой дипломатии и действующий президент ОБСЕ.

Он также отметил усилия президента Владимира Зеленского по достижению мира в оккупированных регионах, пишет МИД.

Лайчак выразил надежду, что предстоящий саммит “Нормандской четверки” в Париже придаст мощный импульс полному выполнению Минских соглашений, а также дипломатическим переговорам о мирном урегулировании конфликта. Министр подчеркнул, что через пять лет после конфликта необходимо мобилизовать усилия, чтобы окончательно прекратить обстрелы, установить прекращение огня, отведя войска и тяжелой техники от линии соприкосновения, и предпринять дальнейшие шаги в соответствии с Минскими соглашениями.

Во время своего визита в Станицу Луганскую Лайчак заявил, что усилия по продвижению к урегулированию конфликта в регионе и уменьшению страданий непосредственно пострадавших людей являются одним из приоритетов председательства Словакии в ОБСЕ.

“Это моя четвертая поездка в Украину в должности Действующего президента ОБСЕ, что отражает особую важность, которую я придаю кризису на востоке Украины. Поиск устойчивого мирного решения остается главным приоритетом ОБСЕ ”, - сказал Лайчак.

Министр добавил, что председательство Словакии в ОБСЕ также сосредоточило внимание на гуманитарном аспекте конфликта в Украине и предложило девять мер, направленных на укрепление доверия в начале года. Среди них был ремонт разрушенного доступа к мосту в Станице Луганской.

“Председательство Словакии в ОБСЕ отстаивало идею ремонта моста на всех уровнях. Это было также темой моей первой встречи с президентом Владимиром Зеленским в июне этого года. Мост стал символом доброй воли. Я призываю все стороны сохранить эту хорошую тенденцию и продолжить следующие шаги — открытие новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, обмен заключенными, создание защитных зон вокруг важной гражданской инфраструктуры, дальнейшее разминирование и так далее”, — добавил Лайчак.

Он также подчеркнул гуманитарное измерение своей миссии, передав три машины скорой помощи местным властям.

Как сообщал УНН, ОБСЕ будет продолжать содействие мирному урегулированию на Донбассе.