В "Нафтогазе" раскрыли детали двусторонних переговоров с РФ

КИЕВ. 29 ноября. УНН. На последнем раунде трехсторонних технических консультаций по газу было согласовано, что российская и украинская стороны в двустороннем формате должны начать обсуждать технические детали, а также попытаться найти решение проблемы с выполнением решений Стокгольмского арбитража. Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в интервью "Радио Свобода", передает УНН.

"Двусторонние переговоры были продолжением трехсторонних переговоров, и на последнем раунде трехсторонних технических консультаций было согласовано, что стороны в двустороннем формате должны начать обсуждать технические детали, а также попробовать, по крайней мере, найти определенное решение проблемы с выполнением решений Стокгольмского арбитража и нового арбитража, который уже начали стороны и который сейчас идет", - сказал Витренко.

По его словам, это было продиктовано тем, что есть "целый ряд технических документов", например соглашение о соединении между операторами.

"Я лично принимал участие со стороны "Нафтогаза" в переговорах относительно решений Стокгольмького арбитража, поскольку я лично веду этот арбитраж", - сообщил исполнительный директор "Нафтогаза".

Напомним, 28 ноября в Вене состоялись российско-украинские переговоры по газу с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржель, Председателя Правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, руководителей НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".