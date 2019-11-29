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В Нидерландах 4 декабря состоится ключевой суд о взыскании долга с Газпрома - Витренко

В Нидерландах 4 декабря состоится ключевой суд о взыскании долга с Газпрома - Витренко

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Нидерландах 4 декабря состоится ключевое заседание суда по взысканию долга с российского ОАО “Газпром”. Об этом в эфире “Радио Свобода” сообщил исполнительный директор группы НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко, передает УНН.

“Мы продолжаем работу по взысканию денег, у нас 4 декабря будут важное ключевое заседание суда в Нидерландах где мы арестовали активов оценкой по крайней мере больше 5 млрд долларов, а напомню, что они нам должны 3 млрд долларов. 5,2 млрд долларов — это оценка Газпрома и их активов, мы арестовали. Если мы выиграем в процессе этих слушаний, а мы уверены, что мы выиграем, в следующем году уже с марта мы сможем начать взымать деньгами этот долг. Но нам нужно демонстрировать конструктив”, — отметил Витренко.

Напомним, НАК “Нафтогаз Украины” готов рассмотреть предложение о получении 3 миллиардов долларов от российского ОАО “Газпром” по решению Стокгольмского арбитража из-за поставок газа.

Источник: УНН
Теги: Россия, Газпром, Украина, Нафтогаз, Нидерланды
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