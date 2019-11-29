Глава ОБСЕ Лайчак посетил КПВВ "Станица Луганская"

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В район проведения операции Объединенных сил прибыла делегация Словацкой республики во главе с главой ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой республики Мирославом Лайчаком. Они получили актуальную информацию о ситуации с безопасностью и последствиях действий российских оккупационных войск, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Задача нашей страны, как и каждого - это беречь своих людей и свою территорию", - подчеркнул заместитель командующего Объединенных сил генерал-майор Андрей Игнатьев в ходе брифинга.

Лайчак ответил, что за более чем полгода ситуация на линии разграничения изменилась:

"Я здесь был в январе. И прогресс есть. Это очень важно, что появился мост. И здесь действительно стало намного тише, однако, определенные нарушения таки есть".

После осмотра работы КПВВ "Станица Луганская" представители делегации осмотрели медпункт и вручили сертификат на получение автомобилей скорой помощи.

"Силами словаков мы открыли этот медпункт, ведь мы понимаем насколько он важен, поскольку ежедневно десятки тысяч людей пересекают эту линию", - подытожили гости.

Напомним, действующий глава ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак 28-29 ноября совершил визит в Украину.