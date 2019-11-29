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В ЕС заявили, что газовые переговоры с Украиной и РФ предусматриваются в декабре

В ЕС заявили, что газовые переговоры с Украиной и РФ предусматриваются в декабре

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Трехсторонние переговоры с участием представителей Украины, России и Еврокомиссии на политическом уровне по транзиту газа предусматриваются в декабре. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович, поздравив двусторонние контакты Украины и РФ на эту тему, передает УНН.

"Я приветствую продолжающиеся контакты между Украиной и Россией в контексте трехсторонних газовых переговоров. Мы намерены закрепить достигнутый прогресс во время следующего раунда трехсторонних переговоров на политическом уровне, который организовывает Еврокомиссия, который предполагается в декабре", - написал вице-президент ЕК.

Напомним, 28 ноября Украина и Россия провели двусторонние газовые переговоры.

В Нафтогазе раскрыли детали двусторонних переговоров с РФ.

Источник: УНН
Теги: газ, ЕС, Россия, Украина, переговоры
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