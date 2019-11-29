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Минэкономики не подготовило обещанный план по приватизации ГП "Укрспирт"

Минэкономики не подготовило обещанный план по приватизации ГП "Укрспирт"

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства не предоставило обещанный план по приватизации государственного предприятия "Укрспирт", передает УНН.

Документ должен был быть готов к 1 декабря. Об этом в ходе заседание комитета ВР по вопросам экономического развития заявил замминистра Тарас Высоцкий. Это было две недели назад, в ходе дискуссии представителей комитета и правительства касательно целесообразности рассмотрения проекта ЗУ №2300 без наличия аудита и плана по приватизации ГП. 

Однако, по состоянию на сегодня обещанный документ отсутствует. Его нет на сайте профильного ведомства. Ничего о нем не знают и в пресс-службе.

"Пока что нет такой информации", - сказали УНН в пресс-службе Минекономики.

Как сообщал УНН, в Минфине заявили, что Зеленский обязан финансово обосновать свой "спиртовой" законопроект, который предусматривает приватизацию "Укрспирта". 

Источник: УНН
Теги: Украина, приватизация, Укрспирт, Владимир Зеленский
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