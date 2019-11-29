Стало известно, сколько бюджет Украины может получить от легализации игорного бизнеса

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Государственный бюджет дополнительно получит 30 млрд гривен при условии легализации игорного бизнеса. Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, передает УНН со ссылкой на сайт ВР.

"Председатель Комитета привел экономические показатели, которые возможны в результате легализации игорного бизнеса. По его словам, по предварительным, менее оптимистическим расчетам, минимальные поступления от легализации игорной отрасли - это около 30 млрд гривен", - говорится в сообщении.

По словам Наталуха, если речь идет о переходном периоде - это потенциально, дополнительно 1,8 миллиарда гривен в год переходного периода. Эффект от легализации казино, может дать поступлений 4 миллиарда гривен, от легализации игорных залов, может принести 15 млрд гривен. Рыночный эффект, от легализации лотереи - может принести 5 млрд гривен.

"То есть это те реальные цифры, которые может получить государственный бюджет", - добавил он.

Председатель Комитета также отметил, что легализация игорного бизнеса даст мощный импульс для развития туризма в Украине. Кроме того, по его словам, при условии вступления в силу закона о легализации игорного бизнеса, количество игровых залов, которая есть сегодня в Украине, будет сокращена минимум в 8 раз.

Напомним, Верховная Рада зарегистрировала законопроект о легализации игорного бизнеса.