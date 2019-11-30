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Зеленский показал, как на Банковой искали пути снижения тарифов на газ

Зеленский показал, как на Банковой искали пути снижения тарифов на газ

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский записал видео с совещания в Офисе Президента, где чиновники искали пути снижения тарифов на газ, передает УНН.

"Цены на газ уменьшились, а тарифы - нет. Почему так? Ищем пути, как снизить цену и сделать так, чтобы за декабрь украинцы получили меньшие квитанции за отопление. "Платить невозможно, уменьшить", - написал Зеленский и разместил соответствующий ролик.

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Так на видео видно, что на совещании присутствовал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, глава Офиса Президента Андрей Богдан, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и другие чиновники.

Ранее Кабмин отменил ограничения тарифов на отопление и горячую воду.

Источник: УНН
Теги: газ, Украина, тарифы, Владимир Зеленский
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