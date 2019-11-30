Боевики препятствуют ремонту линии электропередач в Марьинке

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Марьинке боевики препятствуют ремонту линии электропередач, которая была повреждена в результате сильного ветра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Так, 25 ноября 2019 года сильными порывами ветра оборваны линии электропередач и обесточены около 260 частных домов в городе Марьинка Донецкой области.

Украинские ремонтные бригады оперативно восстановили подачу электроэнергии в 200 домов. Но еще около 60 хозяйств, на улицах Тельмана и Октябрьской, остаются обесточенными.

"По состоянию на 14.00 30 ноября гарантий соблюдения режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации так и не предоставлено. Без этого, ремонтная команда АО "ДТЭК Донецкие электросети" и пиротехнический подразделение ГСЧС Украины не могут устранить причин отсутствия электроэнергии. Выведены из строя линии электропередач, что находятся в секторах ведения огня ЗФ РФ", - говорится в сообщении.

Украинской стороной СЦКК, через СММ ОБСЕ, вооруженным формированием РФ было подано запросы о предоставлении ими гарантий прекращения огня. Последний запрос отправлен сегодня, 30 ноября.

Напомним, 25 ноября, в 11.30 боевики начали обстрел Марьинки из стрелкового оружия.