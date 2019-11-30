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На Закарпатье задержали преступную группировку, которая "выбивала" деньги из предпринимателей

На Закарпатье задержали преступную группировку, которая "выбивала" деньги из предпринимателей

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Закарпатской области СБУ обезвредила организованную группировку, участники которой требовали деньги из представителей легального бизнеса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Группу возглавлял житель Мукачево, ранее неоднократно судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Злоумышленники обложили "данью" местных предпринимателей. Кроме того, создавая искусственные конфликтные ситуации, рэкетиры "выбивали" крупные суммы денег с бизнесменов", - говорится в сообщении.

В случае их неуплаты злоумышленники поджигали автомобили граждан. Также ночью из гранатометов они обстреливали торговые места потерпевших.

Во время обысков по месту жительства и автомобилях фигурантов дела, в частности марок Lexus, Mercedes-Benz Gelandwagen, BMW и Toyota, правоохранители изъяли пистолеты, охотничий карабин, ружье, патроны различного калибра, мобильные телефоны и другие доказательства незаконной деятельности.

Сотрудники СБУ задержали лидера организованной группировки. Сейчас ему уже осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об осуществлении сообщение о подозрении другим фигурантам дела.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к деятельности группировки.

Напомним, на Закарпатье сотрудники Службы безопасности Украины блокировали масштабную контрабанду героина в одну из стран Евросоюза.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Украина, задержание, Ужгород и Закарпатье
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