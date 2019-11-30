Литва призвала Apple не манипулировать международным правом в вопросе Крыма

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал компанию Apple не заниматься манипуляцией международного права относительно обозначения в ее приложениях принадлежности Крыма. Об этом он написал в Twitter передает УНН.

"Существует только часть земли, которая является оккупированной Россией с пренебрежением любых принципов международного права, и эта часть земли принадлежит Украине. Формулировками международного права нельзя манипулировать, чтобы получить экономическое преимущество", - заявил он, комментируя заявление представителя Apple о том, что компания подойдет внимательнее к обозначению спорных территорий после ситуации с маркировкой оккупированного Крыма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы призвали Зеленского приравнять iРhone к "колорадской ленте"

Ранее, Линас Линкявичюс выразил поддержку Украине и приговорил обозначения аннексированного Крыма в качестве российской территории в приложениях компании Apple.

Напомним, посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании. Так, министерство финансов США, информированное украинской стороной относительно некорректного обозначения Крыма как части России в приложениях компании Apple, будет осуществлять оценку, попадают ли действия компании под действующий санкционный режим США.

В свою очередь, американская корпорация Apple начала проводить анализ политики определения спорных территорий на фоне ситуации с обозначением оккупированного Крыма в приложении "Погода" на территории России.