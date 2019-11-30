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Бородянский: нормы закона о дезинформации будут действовать, пока часть Украины оккупирована

Бородянский: нормы закона о дезинформации будут действовать, пока часть Украины оккупирована

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Многие нормы из тех, которые на данный момент обсуждаются в законопроекте о дезинформации, будут действовать до тех пор, пока часть Украины остается временно оккупированной. Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил в интервью DT.UA, передает УНН.

"И именно сейчас мы хотим толковать такое понятие, как "дезинформация", то есть информация, которая искажает общественное мнение и вредит национальным интересам. Это понятие необходимо наполнить подробным содержанием, а также критериям, чтобы этим невозможно было злоупотреблять. Мы находимся в состоянии гибридной войны. На нас напали, мы должны защищаться от дезинформации таким образом, чтобы невозможно было искажать общественное мнение", - пояснил он.

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По словам министра, его часто спрашивают о том, почему в нашей стране делают то, чего нет в Европе.

"Но в Европе нет войны, а у нас она есть. Многие нормы из тех, которые мы будем обсуждать в законопроекте о дезинформации, будут действовать до тех пор, пока часть Украины будет временно оккупирована", - отметил Бородянский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 31 декабря этого года разработать и направить на рассмотрение Верховной Рады законопроект об урегулировании деятельности медиа в Украине.

Источник: УНН
Теги: Украина, законопроект, Владимир Бородянский
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