Регистрация | Вход |
USD: 24,04   EUR: 26,45  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 01 декабря 2019 05:22
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
9675
Версия для печати

Ситуация на Донбассе: боевики только раз нарушили режим тишины

Ситуация на Донбассе: боевики только раз нарушили режим тишины

КИЕВ. 30 ноября. УНН. За сутки боевики раз нарушили режим прекращения огня. Обстрел позиций Объединенных сил совершили из стрелкового оружия вблизи Старогнатовки, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрел позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили из стрелкового оружия вблизи Старогнатовки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики препятствуют ремонту линии электропередач в Марьинке

Потерь в результате обстрела среди личного состава Объединенных сил не было, отметили в пресс-центре.

Напомним, 29 ноября боевики семь раз обстреляли украинские позиции, один военный погиб.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, обстрелы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.