Ситуация на Донбассе: боевики только раз нарушили режим тишины
КИЕВ. 30 ноября. УНН. За сутки боевики раз нарушили режим прекращения огня. Обстрел позиций Объединенных сил совершили из стрелкового оружия вблизи Старогнатовки, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.
"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрел позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили из стрелкового оружия вблизи Старогнатовки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики препятствуют ремонту линии электропередач в Марьинке
Потерь в результате обстрела среди личного состава Объединенных сил не было, отметили в пресс-центре.
Напомним, 29 ноября боевики семь раз обстреляли украинские позиции, один военный погиб.