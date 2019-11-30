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В УПЦ МП знали о наркозависимости задержанного священника: что дальше

В УПЦ МП знали о наркозависимости задержанного священника: что дальше

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука заявил, что знал о наркотической зависимости своего помощника Евгения Кугатова, которого задержали в отделении почты при получении наркотиков, а также добавил, что относительно "клирика будут приняты все необходимые дисциплинарные меры", передает УНН.

"... подтверждаю, что клирик нашей епархии был задержан правоохранительными органами", - написал митрополит Лука на своей странице в Facebook.

Он добавил, что задержанного клирика епархии Евгения Кугатова знает давно, с тех пор, когда был еще наместником Глинской пустыни.

"Я знал также и о его наркозависимости. Но я видел и его покаяние, и его желание избавиться от этого недуга. Со своей стороны я делал все возможное, чтобы помочь ему в этом. Долгие годы удавалось сдерживать болезненные порывы наркозависимости Евгения ... для меня это горький и тяжелый урок. Относительно этого клирика будут приняты все необходимые дисциплинарные меры. Он также должен ответить по закону и перед органами правопорядка. Я готов со своей стороны оказать необходимую помощь для расследования этого инцидента", - отметил митрополит.

Он также выразил надежду на его окончательное исправление.

Напомним, в Запорожье задержали священника при получении посылки с наркотиками.

Источник: УНН
Теги: наркотики, церковь, УПЦ МП
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