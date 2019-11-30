Пять арестованных крымских татар нуждаются в срочной госпитализации - адвокат

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Адвокат Назим Шейхмамбетов назвал фамилии пяти арестованных в аннексированном Крыму крымских татар, чье состояние здоровья ухудшается в условиях СИЗО и кто нуждается в срочной госпитализации, сообщает УНН со ссылкой на общественное объединение "Крымская солидарность".

Адвокат отмечает, что немедленное лечение необходимо фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Сервету Газиеву, Джемалу Гафарову, Шабану Умерову, Энверу Омерову и Асану Яникову.

У каждого из этих людей, по словам Шейхмамбетова, есть болезни, которые требуют или срочной операции или неотложной госпитализации.

Напомним, недавно Денисова призвала дипломатов защитить фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир".

Как сообщал УНН, 27 марта 2019 года в оккупированном Крыму состоялись обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Всего было задержано 24-х активистов.