Зима по расписанию: первые дни декабря будут морозными и снежными

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Зима в Украине по прогнозам синоптиков стартует четко по расписанию. 1 декабря обещают снег, а потом и осложнения погодных условий - со снежными заносами и гололедом, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, 1 декабря ожидается переменная облачность.

Ночью и утром местами небольшой мокрый снег (в южной части небольшой дождь), днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 2-7° мороза, в южной части ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

А вот 2-3 декабря в Укргидрометцентре предупреждают об осложнении погодных условий. Так, днем 2 января в западных, Винницкой и Житомирской областях, в течение 3 декабря в Украине мокрый снег (в южной части с дождем), местами налипание мокрого снега, 2 декабря в Карпатах и на Закарпатье сильный мокрый снег, днем 3 декабря на Правобережье местами небольшой мокрый снег.

На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части до 6° тепла.

По информации Укргидрометцентра, 4-5 декабря осадков не ожидается, лишь на Левобережье, днем 4 декабря и в северных областях местами небольшой мокрый снег.

Температура 4 декабря ночью 2-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; 5 декабря ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 0-5° тепла, на востоке 1-3° мороза.

В Карпатах без осадков, температура ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза.

Ранее синоптики рассказали, которая погода будет в декабре.