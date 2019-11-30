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Только 8% граждан Украины могут отличить в информпространстве фейки от правды - министр

Только 8% граждан Украины могут отличить в информпространстве фейки от правды - министр

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил о том, что лишь 8% граждан Украины могут отличить фейковую новость от истинной. Поскольку количество людей, которые не могут этого сделать, в нашей стране достигает 92%, необходимо говорить о законодательстве, которое защищает правду, рассказал он в интервью DT.UA, передает УНН.

"Согласно последним исследованиям, только 8% украинцев могут отличить фейк от нефейка. То есть 92% людей не умеют отличать правду от лжи. И если у нас эта цифра такая большая, то мы говорим уже не о борьбе с дезинформацией, а о законодательстве, которое защищает правду. Странно звучит, но этот законопроект по противодействию дезинформации поможет людям понять, что является правдой, а что ложью", - отметил Бородянский.

Он также добавил, что согласен с министром обороны, который сказал, что медиаграмотность и умение отличить фейк от нефейка является основным навыком современного гражданина. "Этому нужно учить со школы, это основа", - добавил Бородянский.

Ранее Бородянский заявил, что многие нормы из тех, которые на данный момент обсуждаются в законопроекте о дезинформации, будут действовать до тех пор, пока часть Украины остается временно оккупированной.

Источник: УНН
Теги: Украина, министры, Владимир Бородянский
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