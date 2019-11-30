Регистрация | Вход |
USD: 24,04   EUR: 26,45  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 01 декабря 2019 05:21
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
8100
Версия для печати

В правительстве назвали срок добровольного объединения ОТО

В правительстве назвали срок добровольного объединения ОТО

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Срок добровольного объединения населенных пунктов в Украине в объединенные территориальные общины (ОТО) продлится ориентировочно до февраля 2020 года. Об этом заявила в интервью "Радио Свобода" министр развития общин и территорий Алена Бабак, сообщает УНН.

"Мы хотим максимально продлить срок добровольного объединения. Я думаю, до февраля. А дальше мы уже будем видеть: есть ли необходимость в силу закона уже устанавливать, в соответствии с перспективными планами, фактически конфигурации общин, которые еще не объединились. То есть мы поощряем сейчас максимально продлить процесс добровольного объединения. а дальше, чтобы не ждать еще 100 лет, пока люди будут жить в бедности и без амбулаторий, школ и так далее, а помочь им объединиться уже через законодательный механизм", - отметила министр.

Напомним, в правительстве осуществили предварительное моделирование территориального устройства областей, в результате чего получилось 100 районов на всю Украину.

Источник: УНН
Теги: Кабмин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.