Регистрация | Вход |
USD: 24,04   EUR: 26,45  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 01 декабря 2019 05:21
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
6585
Версия для печати

Экоактивисты заблокировали угольные карьеры на востоке Германии

Экоактивисты заблокировали угольные карьеры на востоке Германии

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Активисты из экологического движения прорвались на несколько карьеров по добыче бурого угля и заблокировали их инфраструктуру, требуя немедленно прекратить использование угля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Так, около тысячи экоактивистов проникли на территорию котлована Вельцов-Зюд в федеральной земле Бранденбург и карьера Еншвальде. Другие протестующие перекрыли пути транспортировки угля, в частности железную дорогу. Также они блокировали работу электростанции Еншвальде, работающий на буром угле.

Аналогичную акцию устроили в карьере "Объединенный Шленгайн" у Лейпцига, по данным полиции, блокируют работу учреждения около 1,2 тысячи человек. Во всех карьерах для безопасности остановили работу.

Организаторы акции заявили, что их протест однодневный, поэтому если полиция не будет мешать, они покинут территорию карьеров.

Отметим, что в Германии приняли закон об отказе от использования бурого и каменного угля в энергетике до конца 2038 года. В то же время экоактивисты требуют сделать это немедленно.

Напомним, в Германии произошли столкновения на угольном карьере Гарцвайлер.

Источник: УНН
Теги: Германия, протесты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.