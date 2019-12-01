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Чехия увеличит свой взнос в бюджет НАТО

Чехия увеличит свой взнос в бюджет НАТО

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Чешская Республика увеличит свой взнос в общий бюджет НАТО на 42 миллиона крон (43 млн грн). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Международное радио Праги.

В настоящее время страна перечисляет 580 миллионов крон (597 млн грн). Пересмотр суммы взноса осуществился после заявления США о снижении своей части перечислений.

Суммы вложений в бюджет НАТО со стороны членских государств будут одним из главных пунктов лондонского саммита, который состоится 3-4 декабря.

Чехию на саммите будет представлять президент Милош Земан. В делегации также будет глава МИД Чехии Томаш Петршичек и министр обороны Лубомир Метнар.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко посетит саммит НАТО в Лондоне 3-4 декабря.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Чехия
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