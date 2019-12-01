Жребий Евро-2020: наставник сборной Австрии не назвал Украину фаворитом группы

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Главный тренер сборной Австрии по футболу Франко Фода дал короткий комментарий относительно жеребьевки финальной части Евро-2020, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Рулевой австрийцев отнес Нидерланды к фаворитам группы С, но также и отметил силу второго соперника - сборной Украины.

"Мы попали в очень тяжелую группу. Нидерланды - фавориты нашего квартета. Украина не проиграла ни одного матча в квалификации и обошла Португалию и Сербию в своей группе. На Евро все возможно - здесь много решат детали. Сделаем все, чтобы выйти в 1/8 финала ", - отметил Фода.

Заметим, что в свое время Фода сыграл два матча за сборную ФРГ, а большую часть тренерской карьеры провел в австрийском "Штурм", с которым завоевал чемпионский титул и национальный кубок. Сборную Австрии возглавил в начале 2018 года.

Как сообщал УНН, Украина вместе с Австрией и Нидерландами выступит в группе С Евро-2020.