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В Иране отменили занятия в школах и университетах из-за загрязненного воздуха

В Иране отменили занятия в школах и университетах из-за загрязненного воздуха

КИЕВ. 1 грудня. УНН. В нескольких районах Ирана, в частности в столице Тегеране, 30 ноября отменили занятия в школах и других учреждениях за высокого уровня загрязнения воздуха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Sabah.

Такое решение было принято на заседании чрезвычайной комиссии вечером 29 ноября. Речь идет о закрытии детских садов, дошкольных учреждений, школ, университетов и других вузов. Помимо столицы такие мероприятия в частности приняли в городах Мешхед, Урмия, Кум, в провинциях Исфахан и Альборз.

В Тегеране ввели ограничения для частного транспорта, а въезд грузовикам вообще запретили. Детей, пожилых людей и людей с респираторными заболеваниями призвали не выходить на улицу.

В воскресенье, 1 декабря, все указанные учреждения также должны быть закрытыми.

Отмечается, что в Тегеране средняя концентрация опасных частиц в воздухе достигла 146 микрограммов на кубический метр.

Улучшение ситуации ожидают 2 декабря, когда может быть дождь.

Напомним, в Индии снова закрывают школы из-за загрязнения воздуха.

Источник: УНН
Теги: Иран
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