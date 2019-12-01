В Москве почтили память жертв Голодомора

КИЕВ. 1 декабря. УНН. У Соловецкого камня в столице России Москве 30 ноября напротив здания ФСБ на Лубянской площади состоялась акция памяти жертв Голодомора 1932-33 годов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

На акцию, согласованную с властями, люди пришли с лампадками, колосками и буханками хлеба. Несколько человек были завернуты в флаги России, Украины и Казахстана.

Акция продолжалась с 16 до 17 часов по местному времени, во время мероприятия участники почтили память жертв Голодомора минутой молчания и символически съели по куску хлеба.

Заявленной была количеством участников до 30 человек. Организаторами выступили партия ПАРНАС и общественное движение "Декоммунизация".

В 2008 году Госдума России приняла постановление, в котором признала, что "жертвами искусственного голода в результате коллективизации в СССР стали 7 000 000 людей". Однако в России до сих пор на официальном уровне не проводят никаких мемориальных мероприятий.

В ноябре 2006 года Верховная Рада Украины признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Украина со ссылкой на данные научно-демографической экспертизы утверждает, что общее количество человеческих потерь от Голодомора 1932-33 годов составляет почти 4 миллиона человек, а потери украинский в части нерожденных составляют более 6000000.

Напомним, Голодомор признан геноцидом украинского народа в 18 странах мира.