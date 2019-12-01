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"Ворскла" прервала серию поражений в УПЛ

"Ворскла" прервала серию поражений в УПЛ

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Полтавская "Ворскла" получила тяжелую победу над "Колос" в рамках поединка 16 тура чемпионата Украины по футболу, передает корреспондент УНН.

Единственное взятие во встрече состоялось ближе к окончанию первой 45-минутки. За игру рукой в собственной штрафной Черноморца арбитр назначил пенальти, который реализовал Васин - 1:0.

Итак, Юрий Максимов получил первую победу на посту главного "бело-зеленых".

Добавим, "ворскляне" прервали 5-матчевую серию поражений в УПЛ - 11 очков и последняя ступенька. "Колос" остался с 17 баллами.

Источник: УНН
Теги: футбол
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