КИЕВ. 1 декабря. УНН. Украинский режиссер Олег Сенцов получил звание Почетного гражданина Парижа. Этот документ ему в субботу, 30 ноября, на официальной церемонии во французской столице вручила мэр города Анн Идальго. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Не все украинские политзаключенные освобождены, сказал на мероприятии Сенцов. Он заверил, что будет бороться за то, чтобы они вышли на свободу, и выразил надежду, что власти Парижа поддержат его в этом.

Власти французской столицы приняли решение присвоить ему почетное гражданство в сентябре 2018 года. Это было сделано по инициативе Анн Идальго, которая тогда заявила, что Олег Сенцов должен быть освобожден из российского заключения.

Напомним, Сенцов получил премию Сахарова в Европарламенте.