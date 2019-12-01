Официальный курс гривны установлен на уровне 24,04 грн / доллар

КИЕВ. 1 декабря. УНН. На 1 декабря 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,04 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 1 декабря установлены на таком уровне:

24.035575 грн за доллар;

26.451150 грн за евро;

0.374970 грн за российский рубль;

31.053241 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 30 ноября курс всех указанных валют не изменился.